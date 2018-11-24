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السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:56 م

"مميش" يستقبل وفد الدفعة 20 للبحرية المصرية

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
أ ش أ
dostor.org/2409048

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، وفدًا من أبطال البحرية المصرية من الدفعة 20 بحرية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وأعرب الفريق مميش- في كلمته - عن سعادته بانتمائه للكلية البحرية والتى كانت لها بصمة واضحة في الزود عن سواحل مصر ومياهها الإقليمية، وتحديدًا الدفعة 20 بحرية والتي تلقب بـ"النجم الساطع" في الكلية البحرية، موضحًا أن توليه قيادة القوات البحرية المصرية هو شرف عظيم حظى به، وأكد أن الدولة لا تبخل بجهد في تطوير ورفع كفاءة البحرية المصرية وتزويدها بأحدث القطع وعلى رأسها حاملتا الطائرات المسترال "جمال عبدالناصر" و"أنور السادات".

ونوه الفريق مميش بأن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس لرفع كفاءتها وزيادة أبعادها وأعماقها ومناطق الازدواج بها، وذلك إدراكًا منها بالأهمية الاستراتيجية للقناة وسعيًا لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها، بتنمية المنطقة المحيطة بها وتحويلها إلى مركز لوجيستى وصناعي عالمي لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة والاستفادة من حجم البضائع الهائل الذى يعبر القناة والذي تجاوز مليار طن خلال العام الماضي.

واستمع الحضور إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخللته مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ قناة السويس وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية.

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