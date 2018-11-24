القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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04:19 م

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10:04 ص

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12:15 ص

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09:30 م

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09:24 م

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08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

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12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

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09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:54 م

تابع لايف الآن YouTube.. مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد في الدوري الانجليزي | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف

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شاهد الآن YouTube.. مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد في الدوري الانجليزي | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
ننقل لكم تفاصيل مباراة ليفربول و واتفورد التى ستقام السبت 24 نوفمبر 2018، فى الجولة الثالثة عشر من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، و يأمل جماهير الريدز فى استمرار فريق ليفربول فى المنافسة على قمة الدورى، مع فريقى مانشستر سيتى وتشيلسى، واستمرار قطار الانتصارات بقيادة محمد صلاح، وساديو مانى وفريمنيو وشاكيرى.
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موعد مباراة ليفربول وواتفورد
مباراة ليفربول و واتفورد يوم السبت 25 نوفمبر 2018، على ملعب فيكارج رود ملعب واتفورد، فى هذه الأوقات:
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الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين والسودان
الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية و الكويت واليمن
الساعة السابعة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و واتفورد
قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية سوف تنقل المبارة بث مباشر فى تمام الخامسة بتوقيت مصر.
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