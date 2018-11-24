تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس لـ22 ديسمبر

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، تأجيل محاكمة وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح إشعياء المقاري" والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير مقار بوادي النطرون، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم، لسماع بقية شهود الإثبات والنفي في القضية.



وأجريت خامس جلسات المحاكمة، اليوم السبت، وسط تواجد أمني مكثف، وبحضور المتهم الأول الراهب المشلوح إشعياء المقاري، والمتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري، وتمت محاكمته على سرير متحرك داخل قاعة المحاكمة لظروف مرضه.



وخلال الجلسة تم سماع شهود الاثبات والنفي في القضية ومناقشة المتهمين، وأيضا الاستماع لشهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجنى عليه.



كان المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر، أواخر أغسطس الماضي، إحالة الراهبين "إشعياء" و"فلتاؤس"، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة الجنايات محبوسين لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



ووجهت النيابة للراهب المشلوح إشعياء المقاري "وائل سعد تواضروس" والراهب فلتاؤس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير مقار بوادي النطرون، الذي عثر على جثته داخل الدير.