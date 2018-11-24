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السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:50 م

تأجيل أولى جلسات محاكمة "فساد المليار دولار" إلى 23 ديسمبر

تأجيل أولى جلسات
أ ش أ
dostor.org/2409035

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية، ومدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت، لجلسة 23 ديسمبر، للإطلاع على أوراق القضية.

ويواجه المتهمون اتهامات باختلاس 18.5 مليون دولار، و163 مليون دولار، و5.4 مليون يورو، وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما، وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونًا، و585 ألفًا و943 دولار عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبى الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قام بإجراء تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار.

كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية، كما اختلسا مبلغ 163 مليونًا و295 ألفًا و170 دولارًا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التى أسساها بجزر الكايمان، كما أجريا تحويلات بنكية من لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطها بالمتهم الثالث علاقات تجارية.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له، وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.

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