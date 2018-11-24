القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:48 م

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

بث مباشر ( صلاح )
dostor.org/2409032

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح بفارغ الصبر، افتتاح ملعب فيكارج رود أبوابه لاستضافة مباراة واتفورد وليفربول في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث الأسطورة مباشر اتش دي شاهد مباراة محمد صلاح اليوم السبت .
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

واتفورد Vs ليفربول. 
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

موعد المباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر  : 
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل، حيث يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة في المسابقة.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

وسيسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل الفرعون 6 أهداف بالبريمير ليج في الموسم الحالي، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها الاستوديو التحليلي ، مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الإنجليزي.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي 

في حراسة المرمى : اليسون بيكر.

في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.

في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .

في خط الهجوم : محمد صلاح.

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم 24-11-2018

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