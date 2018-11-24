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السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:46 م

بث مباشر مباراة ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي|الان

بث مباشر مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم يترقب الجميع متابعة مباريات الأسبوع الثالث عشر في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 24/11/2018 بث مباشر، لمشاهدة محمد صلاح، حيث يستضيف فريق ليفربول فريق واتفورد منافسه على ملعب فيكارج رود ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي للتنافس على المراكز الأولى، فيسعى فريق ليفربول إلى تصحيح عجلة إنطلاقته والعودة إلى الإنتصارات، ويأمل فريق واتفورد إلى خطف الفوز والتقدم في الترتيب.

فيسترجع فريق ليفربول محلياته بمواجهة واتفورد في الأسبوع الثالث عشر، وتنقل المباراة مباشرة، لتخطي العقبات والعودة إلى عجلة الإنتصارات.

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم، حيث يسعى الفريقين إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، ويطمح فريق الليفر في الفوز والقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يشارك اللاعب المصري الدولي محمد صلاح ضمن صفوف الفريق ويضع عليه الفريق آمال كثيرة على اللاعب المصري العالمي الذي حقق الألقاب الكبيرة في الموسم الماضي.

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد خوض 12 لقاء، حقق خلالهم الفوز في تسعة مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات، وكان الفريق قد فاز في مباراة الأسبوع الماضي مع فريق فولهام بنتيجة 2/0، كما كان الفريق قد تلقى خسارة أوروبية في مباراة الجولة الرابعة بعدما خسر من النجم الأحمر الصربي 2/0.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم
تقام مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق 24/11/2018، وتنقل على قناة بي إن سبورت 2 المشفرة باللغة العربية، وتنقل المباراة على بعض القنوات الأخرى التي من بينها قناة idman التي تبث على قمر أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية وقناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.

سوف يغيب عن فريق ليفربول قائد الفريق هندرسون بسبب الإصابة، وسوف يتولى التعليق على المواجهة المعلق المصري علي محمد، وقد تأكد ظهوور اللاعب المصري محمد صلاح منذ البداية من أجل أن يحقق الفريق الفوز، وسوف يكون اللقاء غير سهل، وسيشهد أداء رائع من كلا الفريقين للسعي وراء تحقيق الفوز.

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