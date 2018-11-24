خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وواتفورد، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم على ملعب فيكارج رود، ضمن الجولة الثالثة عشر من

embratoria يلا شوت ahly..مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر في الدوري الانجليزي(ليفربول)|بين ماتش كورة لايف

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتطلع ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي









على الصدارة حيث تفصل بين الفريقين نقطتين فقط لصالح الفريق السماوي.

أما واتفورد فيتطلع لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل إسقاط الليفر ومواصلة النتائج الجيدة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





embratoria يلا شوت ahly..مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر في الدوري الانجليزي(ليفربول)|بين ماتش كورة لايف