محافظ القاهرة: مستعدون لاستقبال موسم الأمطار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الأمطار والتغيرات المناخية، التي قد تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.



وأوضح المحافظ، في بيان، السبت، أنه تم التنسيق مع رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، فضلا عن التأكد من عمل جميع بالوعات صرف الأمطار بكفاءة وإصلاح التالف منها، وتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا، وتمركزها بالقرب منها مدعمة بفرق إنقاذ لسرعة الوصول إلى المواقع طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة.



ووجه المحافظ بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري، إلى جانب التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه، عبر الأرقام التالية: 23907147 - 23912136، والخاصة بغرفة العمليات بالمحافظة.



وشدد على أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه، كما تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط هاتف مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار جميع الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.



في سياق متصل، أعلن محافظ القاهرة الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي وعودة المياه إلي المنطقة، موضحًا أن انفجار الماسورة كان نتيجة كسر خط طرد 600 بواسطة أوناش تستخدم في عملية الحفر في قطعتي أرض على عمق 4 أمتار، وذلك بالتنسيق بين حي البساتين وشركة الصرف الصحي.



وأكد أهمية التحرك السريع في مثل هذه الأحداث، حيث يعكس ذلك مدي استعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالأحياء وقدرتها علي التعامل الفوري مع أي طارئ، وخاصة بعد التعليمات الموجهة إلي رؤساء الأحياء بالتعاون مع غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشارع علي مدار 24 ساعة لمواجهة الطوارئ.



ومن جهته، قال اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين "إنه تم إحضار 6 سيارات لشفط المياه، وتصليح الكسر المتسبب في تسريب المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، كما تم ضبط وإحضار المقاول المتسبب في كسر الماسورة".