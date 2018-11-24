افتتاح وحدة "بحوث حيوانات التجارب" بالمستشفى البيطري فى الشرقية

افتتح، اليوم، الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، وحدة "بحوث حيوانات التجارب" التي تتولى تربية الفئران البيضاء والأرانب التي يجري عليها البحوث في الكلية وكليات جامعة الزقازيق والجامعات الأخرى.



وذلك بحضور الدكتور عبد العليم فؤاد عميد كلية الطب البيطري والدكتورة وفاء العراقي عميد كلية الثروة السمكية ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام.



كما زار "عبد الباري" مزرعة الدواجن بكلية التي تم تحويلها لعنابر مغلقة صديقة للبيئة.



وأشار الدكتور عبد العليم فؤاد، عميد الكلية، إلى أن مزرعة الدواجن بالكلية بها قطيع بياض تجريبي لأول مرة في كلية الطب البيطري، مضيفا ان المزرعة تتكون من طابقين، يضم الأول عنبرين بمساحة 230 مترًا مربعًا للعنبر الواحد، وملحق بكل عنبر مخزن للأعلاف، بالإضافة إلى مصعد كهربائي لنقل الأعلاف إلى الطابق العلوى، والطابق العلوى يضم عنبرًا واحدًا بمساحة كلية 640 مترا مربعًا، وتقام المزرعة تحت نظام التربية المغلقة بتحكم أوتوماتيكى كامل.