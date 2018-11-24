القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
محافظات
السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:42 م

افتتاح وحدة "بحوث حيوانات التجارب" بالمستشفى البيطري فى الشرقية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
سارة الوردانى
dostor.org/2409027

افتتح، اليوم، الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، وحدة "بحوث حيوانات التجارب" التي تتولى تربية الفئران البيضاء والأرانب التي يجري عليها البحوث في الكلية وكليات جامعة الزقازيق والجامعات الأخرى.

وذلك بحضور الدكتور عبد العليم فؤاد عميد كلية الطب البيطري والدكتورة وفاء العراقي عميد كلية الثروة السمكية ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام.

كما زار "عبد الباري" مزرعة الدواجن بكلية التي تم تحويلها لعنابر مغلقة صديقة للبيئة.

وأشار الدكتور عبد العليم فؤاد، عميد الكلية، إلى أن مزرعة الدواجن بالكلية بها قطيع بياض تجريبي لأول مرة في كلية الطب البيطري، مضيفا ان المزرعة تتكون من طابقين، يضم الأول عنبرين بمساحة 230 مترًا مربعًا للعنبر الواحد، وملحق بكل عنبر مخزن للأعلاف، بالإضافة إلى مصعد كهربائي لنقل الأعلاف إلى الطابق العلوى، والطابق العلوى يضم عنبرًا واحدًا بمساحة كلية 640 مترا مربعًا، وتقام المزرعة تحت نظام التربية المغلقة بتحكم أوتوماتيكى كامل.

افتتاح وحدة "بحوث حيوانات التجارب" بالمستشفى البيطري فى الشرقية
افتتاح وحدة "بحوث حيوانات التجارب" بالمستشفى البيطري فى الشرقية
افتتاح وحدة "بحوث حيوانات التجارب" بالمستشفى البيطري فى الشرقية
الآن

التموين: رئيس وحدة باب الشعرية استولى على 13 مليون جنيه في عام

وزير الآثار يشهد فتح تابوت مومياء للسيدة الفرعونية "بويا او بوي"

تعرف على أهم 6 أرقام فى الموازنة الجديدة للدولة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن

ads
الأكثر قراءة

"المسابقات" تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتحذر الجماهير

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

"المسابقات" تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتحذر الجماهير

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

ads
كشكول

شوقي يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تحدى القراءة العربى

محافظ المنوفية يعاقب كبير معلمي اللغة العربية بشبين

بالمستندات .. تغيير مسمى كلية التسويق بجامعة النهضة

«التعليم» تكشف لـ«كشكول» تفاصيل الوقف الخيري

«أسنان طنطا» تنظم اليوم العلمي لقسم الاستعاضة الصناعية

الأمصار

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

رئيس الحكومة ينفي تنفيذه انقلاب سياسي في تونس

بعد ارتدائها النقاب.. ليلى إسكندر بإطلالة تثير غضب جمهورها

الرئيس العراقي يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة بيت النبي إبراهيم

الرئيس عون: نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها إياها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎