النيابة: جثة "ضحية مترو المعصرة" انقسمت نصفين

انتقل فريق من النيابة العامة بحلوان، لمعاينة موقع وفاة مواطن أسفل عجلات قطار مترو المعصرة، ومناظرة الجثمان.



وتبيَّن من المعاينة الأولية أن المتوفى اختل توازنه فسقط أسفل منتصف عجلة القطار، ما أسفر عن انقسام الجثة لنصفين.



وتلقّت شرطة النقل والمواصلات بلاغًا مفاده مصرع شخص أسفل عجلات المترو، وبالانتقال تبيَّن أن المتوفى "خالد عبدالرحمن محمد" 51 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم مصر القديمة.



وبعمل التحريات تبيَّن أنه عقب وقوف الضحية على محطة المترو اختلّ توازنه لحظة دخول القطار وسقط أسفل عجلاته ولقي مصرعه فى الحال، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.