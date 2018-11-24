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السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:42 م

"الصحة": ضبط مصنع أدوية مغشوشة بالعبور

الصحة: ضبط مصنع أدوية
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2409024

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نجاح الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، يستخدم مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، ويستخدمها في غش أدوية متداولة في السوق المحلية على أنها "أصلية"، لتُحرر الوزارة محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد القائمين عليه.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة، إن لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، ضبطت مكانًا غير مرخص بمدينة العبور، يستخدم كيماويات منتهية الصلاحية في تصنيع مكملات غذائية، وتتم تعبئتها في عبوات تخص شركات أدوية أخرى مُسجلة لدى الوزارة، لإضفاء صفة الجودة على تلك المنتجات المغشوشة.

وأضافت "زيادة"، أن القائمين على إنتاج تلك الأدوية المغشوشة يستخدمون ماكينات تُظهر الأدوية كأنها سليمة لغير المتخصصين، وأنهم يستخدمونها في أغراض الإنتاج والتعبئة لتلك الأصناف.

ولفتت رئيس "الشئون الصيدلية"، إلى أن هذا المصنع غير المرخص، أنتج منتجات أخرى غير مدونة عليها أرقام تسجيل دوائية، وأن بعض تلك العبوات مدون عليها صفة علاجية لعددًا من الأمراض.

وأشارت إلى أن الكميات المضبوطة داخل "البلوك" شملت 582 علبة من دواء بديل محلي لعلاج السكر، وأكثر من 30 كرتونة بداخلها أصناف متنوعة، بالإضافة إلى شكائر بها مستلزمات إنتاج الأدوية المغشوشة، وكميات من الأدوية المغلفة بالفعل.

وأضافت أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت إلى أن الوزارة مستمرة في مكافحة غش الأدوية، والإعلانات المضللة، والعصابات المنظمة التي تُروج للأدوية المغشوشة، ومجهولة المصدر، والتي تعود بالضرر على صحة المريض المصر، مؤكدة وجود تنسيق كامل بين الجهات المسئولة بالصحة، وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وعددًا من الجهات المختصة في مواجهة الأدوية غير المرخصة، ومنع تداولها بالأسواق.

وأضافت أن الوزارة تتعاون بشكل كامل مع كل منتجي ومصنعي الدواء في مصر، لتصنيع أدوية ذات جودة عالمية، ومطابقة للمواصفات العالمية، واضعة نصب أعينها الحفاظ على صحة وسلامة المريض المصري.

"الصحة": ضبط مصنع أدوية مغشوشة بالعبور
"الصحة": ضبط مصنع أدوية مغشوشة بالعبور
"الصحة": ضبط مصنع أدوية مغشوشة بالعبور
"الصحة": ضبط مصنع أدوية مغشوشة بالعبور
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