مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر 24-11-2018 كأس الليبرتادوريس

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت السبت 24/11/2018 في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث يحل فريق بوكا جونيورز ضيفاً على نظيره فريق ريفر بليت في إطار منافسات إياب نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، وتُقام مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب ريفر بليت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس.





وتُنقل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال بوابة الدستور الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق البوكا المباراة ساعياً للظفر بلقب كوبا ليبرتادوريس بالرغم من إنتهاء مباراة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على أرضه ووسط جماهيره، فيما يسعى فريق ريفر بليت لتحقيق الهدف ذاته مع العلم بأن التعادل السلبي يكفيه من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف.









وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.





موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت السبت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس: والقنوات الناقلة لمُباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام المباراة في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب ريفر بليت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

بث مباشر مباراة بوكا جونيورز ضد ريِفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث تُذاع المباراة في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في يوم السبت عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كوبا ليبرتادوريس.





حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة أبوظبي الرياضية الثانية المجانية HD، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق علي سعيد الكعبي عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة أيضاً المعلق محمد حسين عبر القناة الصوتية الثانية.





آخر استعدادات بوكا جونيورز لمُباراة ريفر بليت السبت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت السبت 24/11/2018 في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس





تابع لايف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر، حيث يدخل فريق البوكا مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريفر بليت، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 21 نقطة بعد مرور أول 12 جولة من بطولة الدوري الأرجنتيني.





آخر إِستعدادات ريفر بليت قبل ملاقاة بوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر، وسوف يدخل فريق ريفر بليت مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق البوكا، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 16 نقطة بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري الأرجنتيني.





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