كورة ستار - يلا شوت - ليفربول وواتفورد - الموعد والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، لملاقاة واتفورد، في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي.، حيث تنقل المباراة على قناة «بي إن سبورتس HD2».













وتقام قمة هذه الجولة بين توتنهام وتشيلسي، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.





وضمن مباريات الدوري الإسباني، تقام مباراة ريال مدريد وإيبار في الثانية ظهرًا.