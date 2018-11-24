موعد مباراة ليفربول| مواعيد مباريات الدورى| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر على بي ان سبورت

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يلتقي فريقي ليفربول وواتفورد ضمن أحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل نادي ليفربول في الوصول إلي ثلاث نقاط جديدة عندما يقابل نادي واتفورد علي أرض الأخير، وذلك في مواجهة لن تكون سهلة من الناحية العملية، علي الأوراق فيبدوا أن الفريق الأحمر الريدز سيواجه فريق يعرف كيفية إختراق شباكه بشكل سهل، ويأمل المصري محمد صلاح أن يواصل إستغلاله الصمت التهديفي لمنافسيه، وزيادة الغلة اليوم، لمطاردة المتصدرين.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وواتفورد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.

ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مباشر في لقاء اليوم السبت 24 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية



