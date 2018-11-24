القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:46 م

موعد مباراة ليفربول| مواعيد مباريات الدورى| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر على بي ان سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
dostor.org/2408901

موعد مباراة ليفربول| مواعيد مباريات الدورى| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر على بي ان سبورت
 

البث المباشر لمباراة ليفربول وواتفورد

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في بث مباشر عبر الانترنت

ليفربول وواتفورد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

 

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

يلتقي فريقي ليفربول وواتفورد ضمن أحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل نادي ليفربول في الوصول إلي ثلاث نقاط جديدة عندما يقابل نادي واتفورد علي أرض الأخير، وذلك في مواجهة لن تكون سهلة من الناحية العملية، علي الأوراق فيبدوا أن الفريق الأحمر الريدز سيواجه فريق يعرف كيفية إختراق شباكه بشكل سهل، ويأمل المصري محمد صلاح أن يواصل إستغلاله الصمت التهديفي لمنافسيه، وزيادة الغلة اليوم، لمطاردة المتصدرين.

 

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وواتفورد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.

ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مباشر في لقاء اليوم السبت 24 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وواتفورد مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة محمد صلاح ليفربول ضد واتفورد بدون تقطيع اليوم، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مباشر اون لاين في اطار منافسات الاسبوع الـ13 من الدوري الانجليزي.

 

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

 

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية


موضوعات متعلقة

يلا كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة لايف HD رابط يوتيوب بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد اليوم بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر يوتيوب مجانا

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وواتفورد.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ 3 أيام

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ اسبوع

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

الآن

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

مدبولي يُكلف الشركة الصينية بالالتزام ببرنامج تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

ads
الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

ads
كشكول

«التعليم» تكشف لـ«كشكول» تفاصيل الوقف الخيري

«أسنان طنطا» تنظم اليوم العلمي لقسم الاستعاضة الصناعية

بالصور.. «تعليم الإسماعيلية» تتابع تفعيل مبادرة «مدينة بلا دروس خصوصية»

«التعليم العالي»: إغلاق مراكز للدروس الخصوصية بحلوان

«رواد النيل» تطلق مبادرة التدريب من أجل التوظيف بـ«جنوب الوادى»

الأمصار

الجزائر تدعو لإحياء اتحاد المغرب العربي

مؤتمر لإخلاء مستوطني الخليل الفلسطينية الثلاثاء المقبل

"المراسلين الحربيين الروس في سوريا".. طالب يفوز بجائزة مهرجان موسكو

عودة أكثر من ألف لاجئ من لبنان والأردن إلى سوريا

إيران تسمح لسفنها بتغيير جنسياتها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎