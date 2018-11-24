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السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:45 م

أسطول الغواصات الروسية الذرية يحتفل بعيد تأسيسه الـ60

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2408898

يحتفل أسطول الغواصات الروسية الذرية بعيد تأسيسه الـ60، حيث تنفذ وحدات من القوات البحرية الروسية، بهذه المناسبة، مشروعا تدريبيا واسع النطاق في مياه البحر الأبيض شمالي روسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن طواقم غواصات "بيلجورود" و"براتسك" و"دميتري دونسكوي" و"سامارا" و"تولا"، تشارك في هذه المناورات.

يشار إلى أن غواصة "بيلجورود" لا تزال قيد الاختبار، ومخصصة لنقل سلاح خارق هو عبارة عن طوربيد فائق السرعة يحمل اسم "ستاتوس-6"، كما تستطيع الغواصة حمل غواصة "بوسيدون" الروبوتية النووية وإطلاقها في الأعماق السحيقة لتطال سواحل العدو في أي بقعة في العالم دون أن ترصدها راداراته، فيما تم إطالة هيكلها ليبلغ 184 مترا لكي تتسع الغواصة للسلاح الخارق، الأمر الذي يتيح وصفها بالأكبر في العالم، متفوقة بحجمها على غواصة "أكولا" الروسية أيضا.

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