الدوري الإنجليزي لايف | موعد مباراة واتفورد ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول اليوم

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي واتفورد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءا بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول القادمة أمام نادي واتفورد على قناة bein sport 3 hd، بصوت المعلق علي محمد علي.