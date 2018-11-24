الكشف على 6300 شخص ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بأسوان

صرح الدكتور عز الصادق مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بأسوان والمشرف على مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى، بأنه تم الكشف على 6300 شخص بأسوان ضمن المبادرة.



وأوضح الدكتور عز الصادق، في بيان، السبت، أن المبادرة تشهد إقبالًا كثيفًا من الأهالي منذ بدء عملها في الثامنة صباحًا، حيث تم الكشف على أهالي القرية والقرى المحيطة، مؤكدًا مجانية الكشف والعلاج والنظارات الطبية، وأيضًا إجراء العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، بعد التأكد من استحقاقها من خلال قسم الأبحاث الميدانية بالمؤسسة.



يذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالمجان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء انطلقت يناير الماضي بالتعاون بين مؤسستي "صناع الخير للتنمية" و"أوركيديا" للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشئون الاجتماعية والتنمية المحلية في المحافظات المختلفة.