الان .. موعد وبث مباشر مباراة ليفربول اليوم - يلا شوت شاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

يحل فريق ليفربول، ضيفا على واتفورد، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وتنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة التي تقام على ملعب فيكريدج رود معقل واتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس HD3، وسيتولى التعليق عليها، المعلق المصري علي محمد علي.

الان .. موعد وبث مباشر مباراة ليفربول اليوم - يلا شوت شاهدة مباراة ليفربول وواتفورد





ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ويملك واتفورد 20 نقطة في المركز السابع، ويقود المباراة تحكيميا جوناثان موس





الان .. موعد وبث مباشر مباراة ليفربول اليوم - يلا شوت شاهدة مباراة ليفربول وواتفورد