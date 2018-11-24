عاجل HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش بدون تقطيع

HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش



HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش فجرت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية مفاجأة عندما نشرت توقعاتها لتشكيلة مباراة ليفربول ضد واتفورد مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنكليزي، وهي صحيفة لها مصداقيتها لناحية الاخبار، لكن بالنسبة الى التوقعات فربما تكون مستندة الى معلومات، لكنها تبقى توقعات.

واستبعدت الصحيفة النجم المصري من تشكيلة ليفربول الأساسية لمباراة ضد واتفورد، حيث شغلت مركزه بزميله السويسري شيردان شاكيري.

والتشكيلة هي بحسب الصحيفة، بخطة 4-2-3-1:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

أليسكاندر أرنولد، جو غوميز، فيرغيل فان دايك وأندي روبيرتسون

فينالدوم، فابينيو

شاكيري، فيرمينو وماني



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ويحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على خصم ليس سهلاً واتفورد على ملعب الأخير في مباراة من المتوقع أن تكون صعبة على الطرفين بسبب المستوى الجيد لهما في بداية الموسم بالدوري الإنجليزي.