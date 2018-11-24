القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:39 م

بث مباشر HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش HD

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HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش

فجرت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية مفاجأة عندما نشرت توقعاتها لتشكيلة مباراة ليفربول ضد واتفورد مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنكليزي، وهي صحيفة لها مصداقيتها لناحية الاخبار، لكن بالنسبة الى التوقعات فربما تكون مستندة الى معلومات، لكنها تبقى توقعات.
HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش
واستبعدت الصحيفة النجم المصري من تشكيلة ليفربول الأساسية لمباراة ضد واتفورد، حيث شغلت مركزه بزميله السويسري شيردان شاكيري.
والتشكيلة هي بحسب الصحيفة، بخطة 4-2-3-1:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
أليسكاندر أرنولد، جو غوميز، فيرغيل فان دايك وأندي روبيرتسون
فينالدوم، فابينيو
شاكيري، فيرمينو وماني
دانييل ستوريدج
HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش
ويحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على خصم ليس سهلاً واتفورد على ملعب الأخير في مباراة من المتوقع أن تكون صعبة على الطرفين بسبب المستوى الجيد لهما في بداية الموسم بالدوري الإنجليزي.
ويستهدف نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن الكلوب الحصول على النقاط الثلاث الكاملة من المباراة من أجل الاستمرار بالضغط على مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن بعد مرور 12 جولة.
HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر بتاريخ 24-11-2018 الدوري الانجليزي
واتفورد Vs ليفربول. 
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .
HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش
موعد المباراة : 
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة Liverpool وواتفورد بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD ماتش
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