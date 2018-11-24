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حوادث
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:32 م

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 24 طربة حشيش بالصحراوي الغربي

ضبط تاجري مخدرات
عمرو المزيدي
dostor.org/2408870

تمكنت مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بالطريق الصحراوى الغربي بحوزتهما 24 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سمالوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط كلٍ من "محمد ع. ع"، 25 سنة، سائق، "مصطفى ع. ع"، 20 سنة، حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة الأول، وبحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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