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السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:29 م

اعتقال مغربي بعد طعنه إسبانية في كتالونيا

اعتقال مغربي بعد
نورهان شوقي
dostor.org/2408864

اعتقلت الشرطة الإقليمية الكتلاونية موسوس دي إسكواردا، رجلًا مغربي الجنسية، وذلك بعد طعنه مواطنه إسبانية بأحد شوارع مدينة خيرونا الكتالونية.

وتحركت القوات الأمنية إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ بتعرض أحدي الموظفات العاملات بمجال الرعاية الاجتماعية، للطعن من قبل أحد المجهولين بأحد شوارع بلدية سالت التابعة لمقاطعة خيرونا الكتالونية، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "البيريوديكو" الكتالونية اليوم السبت.

وتمكنت الشرطة الكتالونية من اعتقال المتهم البالغ 38 عاما مغربي الجنسية، فيما أثبتت التحقيقات الأولية بتورط المتهم فى العديد من محاولات القتل عن عمد.

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