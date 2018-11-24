حسن راتب يقدم منحًا تعليمية مجانية لأبناء شهداء الروضة بجامعة سيناء

◄راتب يتكفل بتحويل مدارس الروضة إلى "نموذجية".. ويهدى مشروعات صغيرة لأبناء الشهداء





قدم الدكتور حسن راتب، خلال مشاركته فى ذكرى شهداء مسجد الروضة فى العريش، منحًا مجانية لجميع أبناء الروضة الملتحقين بجامعة سيناء، ووعد بمنح جميع من ينال شهادة الثانوية العامة ويستوفي شروط الوزارة للالتحاق بالجامعة من أبناء الروضة، منحة مجانية مدى الحياة، كما وعد ثلاثة من بنات الروضة اللاتى لم تُتح لهن فرصة للالتحاق وهن مستوفيات الشروط بأن يستأذن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بإلحاقهن في الفصل الدراسي الثاني بكليتى الصيدلة وطب الأسنان.



على الجانب الآخر، قرر "راتب" أن تتولى جامعة سيناء بالاشتراك مع موسسة "إبداع" ومؤسسة "سما سيناء للتنمية الاجتماعية" تطوير مدارس الروضة لتكون مدارس نموزجية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومدها بجميع أجهزة الحاسب الآلي، كما ستجرى مؤسسة "إبداع" المسئولة عن الدور الاجتماعي لمجموعة شركات "سما"، مشروعات صغيره تملكها لعدد من أبناء الشهداء، وتكون بمثابة باكورة المشروعات فى المنطقة الصناعية الجديدة ببئر العبد التابعة لها قرية الروضة.



وعلى هامش الزيارة، عقد د. حسن راتب أمسية جديدة من صالون المحور من العريش، بتشريف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ونائبه والسكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ونواب مجلس الشعب والعواقل والمشايخ وسيدات المجلس القومى للمرأة وأعضاء الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مقر جامعة سيناء، وشارك في الصالون رئيس الجامعة د. حاتم البلك، وعمداء الكليات واتحاد الطلاب وعدد من الطلاب الذين قدموا فقرات فنية من نشاطاتهم.



وقال الوزير محمد عبدالفضيل شوشة، فى كلمته، إن ما تم تحقيقه من أمن واستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها رويدًا رويدًا كان بفضل دعم وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بدور القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب والتطرف ستكون بالتنمية والتطور التى ستشهدها سيناء في المرحلة القادمة.



وأكد الدكتور حسن راتب، فِي كلمته، عودة الروح إلى سيناء بعد الصمود والتصدي والانتصار بفضل قواتنا المسلحة والشرطة الأبية، فتحية لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر، ويصادف ذلك الذكرى الأولى لشهدائنا في قرية الروضة الذين لقوا ربهم بالمسجد ما بين ساجد وراكع ومصلٍ، كلهم في رحاب مولاهم.. إنها يد الغدر والخسة.. إنهم خوارج آخر الزمان، سفكوا الدماء بغير سبب وأزهقوا الأرواح بغير ذنب وزهقت الأنفس الطيبة ظلما وعدوانا لولا أن ساق القدر لهذه الأمة قائدًا وزعيمًا حماها وحفظ لها وحدتها وحمى أراضيها وأعاد لها الأمن والطمأنينة والسكينة.



وأضاف: ليس هذا فحسب، بل تصدر الرئيس للتنمية الشاملة المتكاملة وإعادة رسم الخريطة السكانية المختلة بين المكان والسكان، فزادت الرقعة السكانية بالمدن الجديدة والعاصمة الجديدة وفي الوسط الجلالة على البحر الأحمر والعلمين الجديدة على البحر المتوسط، وسيناء التي ستشهد نهضة كبري بإذن الله وستكون بعثًا جديدا لاقتصاد مصر، ناهيك عن محور قناة السويس ومدن القناة.. إنها مصر الحديثة التي يتطلع إليها المجتمع في ظل قيادة رشيدة مخلصة قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما تفقد د. حسن راتب سير العملية التعليمية بجامعة سيناء، والتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة.



وأضاف أن جامعة سيناء تعتبر منارة علمية على أرض سيناء، ودورها ليس علميًا فحسب، ولكنه اجتماعي أيضًا من خلال المنح المجانية التي تمنح لأبناء سيناء.