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السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:27 م

الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 22

الأرصاد: غدًا طقس
أ ش أ
dostor.org/2408857

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانا.

كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى
القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
طنطا 16 21
دمنهور 17 22
الإسكندرية 18 22
بلطيم 15 23
مطروح 17 21
السلوم 16 21
سيوة 13 23
بورسعيد 16 21
دمياط 16 21
الزقازيق 15 22
الإسماعيلية 14 23
السويس 14 22
العريش 12 23
رفح 11 22
رأس سدر 18 23
نخل 08 21
نويبع 16 23
طابا 14 21
كاترين 08 16
الطور 14 26
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 17 26
مرسى علم 18 28
الفيوم 13 22
بني سويف 13 23
المنيا 13 23
أسيوط 12 23
سوهاج 13 24
قنا 14 25
الأقصر 14 25
أسوان 15 26
أبوسمبل 16 25
الوادي الجديد 13 25
شلاتين 19 25
أبورماد 18 24
رأس حدربة 16 23
حلايب 17 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 28
المدينة 12 26
الرياض 14 26
المنامة 20 24
أبوظبي 18 27
الدوحة 20 26
الكويت 15 18
دمشق 06 10
بيروت 13 18
عمان 14 20
القدس 10 14
غزة 14 20
بغداد 12 18
مسقط 20 27
صنعاء 07 21
الخرطوم 20 33
طرابلس 16 24
تونس 10 20
الجزائر 12 21
الرباط 10 17
نواكشوط 16 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى
أنقرة 02- 08
اسطنبول 07 12
إسلام آباد 10 24
نيودلهي 12 27
جاكرتا 24 33
بكين 02 10
كوالامبور 24 33
طوكيو 05 12
أثينا 06 16
روما 12 16
باريس 04 09
مدريد 04 11
برلين 01 04
لندن 04 08
مونتريال 12- 05-
موسكو 03- 01
نيويورك 02- 06
واشنطن 02- 04

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