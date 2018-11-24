عاجل رابط barcelona يلا شوت-مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر على bein sport| رابط سريع بدون تقطيع (lionel messi) بث حي

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بث مباشر برشلونة اليوم

ويأمل برشلونة فى تحقيق الفوز بالمباراة وتوسيع الفارق بين أقرب منافسيه، فى حين يسعى أتلتيكو مدريد فى إنقاذ موسمه والتشبث بفرص استكمال المنافسة، برشلونة فى مواجهة أتلتيكو مدريد للابتعاد بالصدارة فى الأسبوع الثالث عشر.





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يلا شوت برشلونة وأتلتيكو مدريد

برشلونة يسعى لحسم صدارة الليجا والتحليق بعيدا وحيدا، يدخل فريق برشلونة ضيفاً على فريق أتلتيكو مدريد فى لقاء الجولة الثالثة عشر من الليجا الإسبانى، ويأمل فريق أتلتيكو مدريد فى تحقيق الانتصار فى المباراة المرتقبة، كما يسعى البارسا فى حسم الفوز والابتعاد بصدارة الترتيب، ويطمح الكتالونى فى العودة لسلسلة الانتصارات المتتالية وتحقيق النجاحات.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول برصيد 24 نقطة من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 3 وخسارة مباراة واحدة، وكان برشلونة قد خسر فى مباراته بالجولة الماضية أمام فريق ريال بيتيس 3-4، كما يذكر أن الفريق حقق التعادل أمام انتر ميلان فى دورى الأبطال 1-1 وضمن التأهل رسميا.

أتلتيكو مدريد يسعى لخطف النقاط من الملك والتقدم فى الترتيب،فريق أتلتيكو مدريد يستضيف فريق برشلونة فى مباراة الأسبوع الثالث عشر، ويأمل أتلتيكو مدريد فى تحقيق الفوز فى المباراة المرتقبة، ويسعى ايضا لخطف نقاط المباراة من فم الأسد والتقدم فى جدول الترتيب، ويطمح أتلتيكو مدريد فى تحقيق انتصار او التعادل بأقصى تقدير وإسعاد جماهيره.

رابط barcelona يلا شوت-مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر على bein sport| رابط سريع بدون تقطيع (lionel messi)





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث فى الترتيب برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 5 لقاءات وخسارة 1 ايضا، وكان الفريق قد فاز بنتيجة 3-2 مع أتلتيك بيلباو و فى مباراة الجولة الماضية، كما يذكر أن الفريق قد تعادل مع ضيفه ميلان فى الدورى الأوروبى 1-1 .





موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تقام مباراة الأسبوع الثالث عشر فى الدورى الاسبانى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يوم السبت 24/11/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، وفى تمام الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 20:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.





بطاقة لقاء برشلونة اليوم

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 21:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 22:45 مساء بتوقيت السعودية

فى حين سوف تكون القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

هى قنوات bein sport التى تنقل أحداث مباراة الأسبوع الثالث عشر فى الليجا الإسبانى ببن برشلونة وأتلتيكو مدريد، كما تنقل بث تردد beIN SPORTS HD 3 أحداث المباراة وأجواء اللقاء بالإضافة لنقل استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم للتعليق على أحداث المباراة فور انتهائها.

رابط barcelona يلا شوت-مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر على bein sport| رابط سريع بدون تقطيع (lionel messi)





مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 الدوري الإسباني

سيتم تشغيل رابط البث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل المباراة بنصف ساعه







