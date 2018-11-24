القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
محافظات
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:25 م

أسنان طنطا تنظم فعاليات اليوم العلمى الإثنين المقبل

أسنان طنطا تنظم فعاليات
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2408852

أعلنت الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، عن تنظيم فعاليات اليوم العلمي لقسم الاستعاضة الصناعية تحت عنوان "إعادة تأهيل حالات الشفة المشقوقة أعلى باطن الفم" يوم الإثنين 26 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأوضحت الدكتورة "دراج" أن هذه الفعاليات تنعقد تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك بمشاركة أساتذة من كليات طب الأسنان بجامعات طنطا والاسكندرية والمنصورة.

وأشارت الدكتورو هدى أمين مقرر اليوم العلمي؛ إلى أنه من المقرر أن تتضمن الفعاليات عرض حالات تم علاجها بالكلية، مضيفة أن الحضور متاح لأعضاء هيئة التدريس والأطباء مجانًا بالإضافة إلى مشاركة أطباء وزارة الصحة وطلاب الدراسات العليا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ يومين

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 5 أيام

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ شهر

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

مدبولي يُكلف الشركة الصينية بالالتزام ببرنامج تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

ads
الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

ads
كشكول

«التعليم» تكشف لـ«كشكول» تفاصيل الوقف الخيري

«أسنان طنطا» تنظم اليوم العلمي لقسم الاستعاضة الصناعية

بالصور.. «تعليم الإسماعيلية» تتابع تفعيل مبادرة «مدينة بلا دروس خصوصية»

«التعليم العالي»: إغلاق مراكز للدروس الخصوصية بحلوان

«رواد النيل» تطلق مبادرة التدريب من أجل التوظيف بـ«جنوب الوادى»

الأمصار

الجزائر تدعو لإحياء اتحاد المغرب العربي

مؤتمر لإخلاء مستوطني الخليل الفلسطينية الثلاثاء المقبل

"المراسلين الحربيين الروس في سوريا".. طالب يفوز بجائزة مهرجان موسكو

عودة أكثر من ألف لاجئ من لبنان والأردن إلى سوريا

إيران تسمح لسفنها بتغيير جنسياتها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎