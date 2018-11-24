أسنان طنطا تنظم فعاليات اليوم العلمى الإثنين المقبل

أعلنت الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، عن تنظيم فعاليات اليوم العلمي لقسم الاستعاضة الصناعية تحت عنوان "إعادة تأهيل حالات الشفة المشقوقة أعلى باطن الفم" يوم الإثنين 26 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بالكلية.



وأوضحت الدكتورة "دراج" أن هذه الفعاليات تنعقد تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك بمشاركة أساتذة من كليات طب الأسنان بجامعات طنطا والاسكندرية والمنصورة.



وأشارت الدكتورو هدى أمين مقرر اليوم العلمي؛ إلى أنه من المقرر أن تتضمن الفعاليات عرض حالات تم علاجها بالكلية، مضيفة أن الحضور متاح لأعضاء هيئة التدريس والأطباء مجانًا بالإضافة إلى مشاركة أطباء وزارة الصحة وطلاب الدراسات العليا.