صندوق وقف.. حكاية مبادرة «شوقي» لدعم التعليم في مصر

«صندوق وقف».. اسم اختاره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ليُعلن به عن مبادرة جديدة تسعى جهودها لتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير واستكمال منظومة بناء التعليم الجديدة، ولم يكن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بعيدًا عن المشهد، فكان أول الداعمين لها، حيث وعد الوزير بـ 100 مليون جنيه.



جاء إعلان الوزير متزامنًا مع تصريحات أطلقتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت فيها إن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال 200 مليون جنيه بمساهمة من بنك الاستثمار القومي، ووزارة الأوقاف وأحد البنوك.



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