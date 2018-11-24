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السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:19 م

الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair

الاسطورة AlOstora
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الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair

سيكون عشاق الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب فيكارج رود أبوابه لاستضافة مباراة واتفورد وليفربول في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث الأسطورة مباشر اتش دي شاهد مباراة محمد صلاح اليوم السبت .
رابط يويتوب online | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oairالسبت 24/11/2018 | مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد لينك HD

يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب.

الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair

واتفورد Vs ليفربول. 
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .

الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair

موعد المباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر  : 
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

رابط يويتوب online | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت 24/11/2018 | مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد لينك HD

ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل، حيث يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة في المسابقة.

رابط يويتوب online | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت 24/11/2018 | مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد لينك HD

وسيسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل الفرعون 6 أهداف بالبريمير ليج في الموسم الحالي، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها الاستوديو التحليلي ، مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الإنجليزي.

الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair

التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي 

في حراسة المرمى : اليسون بيكر.

في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.

الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair
في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .

في خط الهجوم : محمد صلاح.

الاسطورة AlOstora لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف online مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport oair

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