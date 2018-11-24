القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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09:30 م

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الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:15 م

Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

Kora cafe| مشاهدة
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Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

في مواجهة هامة، يخوض اليوم فريق ليفربول مباراة قوية ضد غريمه واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي، ويسعى ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح بالفوز للاقتراب من منافسه على الدوري فريق مانشستر سيتي الذي يتربع على عرش الـ"بريميرليج".

Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

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Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

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Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

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Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

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Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

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