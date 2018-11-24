القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
مصر
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:14 م

"سعفان" يتبادل الدروع مع رئيس نقابة الخدمات الإدارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2408695

تبادل محمد سعفان، وزير القوى العامة، وهشام فاروق، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، الدروع، حيث أهدى "فاروق" درع النقابة العامة للخدمات الإدارية إلى الوزير، وأهدى "سعفان" درع الوزارة إلى رئيس النقابة.

كما أهدى "فاروق" درع النقابة إلى كل من جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونبيل العاقل، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربى واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول عربية.

"سعفان" يتبادل الدروع مع رئيس نقابة الخدمات الإدارية
"سعفان" يتبادل الدروع مع رئيس نقابة الخدمات الإدارية
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

أهم المعلومات حول معرض "عقارات مصر" الذى انطلق بلندن اليوم

طقس سيء يضرب البلاد حتى الغد.. واستمرار سقوط الأمطار

وصول المتهمين بقتل رئيس دير "أبو مقار" إلى محكمة إيتاي

الصحة تُطلق حملات للحد من الزيادة السكانية فى 9 محافظات 16 ديسمبر

ads
الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

"مسعود": فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا يدعم الموازنة

ألبومات الصور

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

"مسعود": فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا يدعم الموازنة

ads
كشكول

بالصور.. «أسيوط»: نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم سرطانى بالكلى

«التكنولوجيا الجديدة فى الهندسة الإنشائية» مؤتمر بـ«طنطا».. مارس المقبل

«التعليم الفني» تعقد امتحان «العربى والإنجليزى» لطلاب الأول الثانوى.. اليوم

«هندسة القاهرة» تقيم الملتقي الـ23 للتوظيف والتدريب.. 6 ديسمبر

«تعليم البرلمان»: خلق بيئة عمل مناسبة تسمح للمعلم بالتميز والإجتهاد

الأمصار

وزير الإعلام اليمني يشدد على عودة ميناء الحديدة للسلطة الشرعية

مشاركة فعالة من المرأة البحرينية تعزز الانتخابات البلدية

تونس.. مجلس الوزراء يصادق على المساواة في الميراث

"مارفيل" تطرح ثلاثة أفلام في 2019

تعرف على حلم محمد بن راشد الجديد

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎