مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم وقع اليوم السبت - على الطريق الصحراوي الغربي أسوان - إدفو شمال المحافظة.



تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - إدفو عند الكيلو 100 بالقرب من مركز إدفو، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل أسوانٍ بمقطورة قيادة "ع. م"، 46 سنة سائق، والسيارة ديماكس 2 كابينة قيادة المدعو "م. ع" سائق ومعه 5 أشخاص.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص في الحال، متأثرين بإصاباتهم بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقلهم على الفور إلى مشرحة إدفو العمومية، بينما أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم والرأس وتم نقلهما لمستشفى إدفو العام.



وقامت الأجهزة الأمنية برفع حطام السيارتين من الطريق لتسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.