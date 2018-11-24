مجانا رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD 7

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على إيبار في المونيسيبال يوم السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 16 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار مواجهات الجولة 13 من الدوري الإسباني 2018-2019.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

بدأ الملكي يتعافى من كبوته منذ قدوم المدرب سانتياجو سولاري، وبدأ في التقدم في جدول ترتيب الليجا حيث فاز بمباراتين متتاليتين على بلد الوليد وسيلتا فيجو تحت إمرة الأرجنتيني، ليُصبح الميرينجي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويُصبح الفارق بينه وبين الغريم التقليدي المتصدر برشلونة هو 4 نقاطٍ فقط.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

على الجانب الآخر، يحتل إيبار المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيتيس الثاني عشر، ومثلها عن الثيلتيكوس وفالنسيا صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، ومن المنتظر أن يكون اللقاء قوياً بين الفريقين كما اعتاد مشجعي الفريقين في بعض مباريات المواسم الأخيرة.





المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إيبار - ريال مدريد مونيسيبال السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً،

16 ربيع الأول 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3



سيفتقد ريال مدريد أسماء عديدة في هذا اللقاء، وأبرزهم قائد الفريق سيرخيو راموس، ماريانو دياز، داني كاربخال بداعي الإصابة، بالإضافة إلى خيسوس فاييخو، ناتشو، كاسميرو، سيرجيو ريجيلون، لكن الخبر الجيد هوعودة مارسيلو ورافائيل فاران بعد الإصابة، ولن يفتقد الملكي لأي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

سيجد سانتياجو سولاري مشكلة في ظل الغيابات العديدة الذي يعاني منها الميرنجي في خط الدفاع ووسط الملعب، ومن المتوقع أن يعود فاران للتشكيل بعد تعافيه، وفي حالة عدم لحاق راموس بالمباراة سيكون سانشيز بديلًا له، أما عن خط الوسط فسيدفع الأرجنتيني بسيبايوس بدلًا من كاسميرو المصاب. رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا مارسيلو - خافيير سانشيز - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا توني كروس - داني سيبايوس - لوكا مودريتش ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD



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