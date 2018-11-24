المراغى: عمال مصر يتضامنون مع الفلسطينيين فى وقفتهم 29 نوفمبر

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الأمة العربية لن تموت أبدًا بوجود قيادات عمالية تضع أمتها نصب أعينها دائمًا، تحقيقًا للوحدة والقومية العربية القادرة على خوض غمار الصعوبات وتحديها للوصول بالأمة العربية لبر الأمان.



وشدد على أن الوطن العربى قوته تتمثل أول ما تتمثل في عماله الذين يقدمون الغالى والنفيس للذود عن أوطانهم، مشيدًا بمقاومة الشعب السوري ضد الإرهاب الأسود الغاشم.



وأكد أنه سيتم قريبًا الإعلان عن الانتصار على خفافيش الظلام الذين حاولوا مسح الهوية السورية، إلا أن سوريا بقوة شعبها وصمود أبنائها استطاعت أن تنتصر عليهم، مشددًا على أن سوريا ستظل دائمًا فى قلب الوطن العربي.



كما أكد كامل تضامن عمال مصر مع عمال الشعب الفلسطينى فى وقفتهم يوم 29 نوفمبر الجاري، مشددًا على أننا كلنا جنود مجندة فى خدمة فلسطين، ولن يهدأ لنا بال إلا بعودة الأراضى الفلسطينية، مقدمًا الشكر إلى رجال ليبيا البواسل في دفاعهم عن وطنهم، معربًا عن أمله فى رجوع الوطن العربى لسابق عهده من قيادة وريادة.



جاء ذلك في افتتاح مؤتمر الاتحاد العربى واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هى "مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت"، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى للعمال العرب، وهشام فاروق، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وبعض القيادات العمالية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.