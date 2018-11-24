سعفان: إزالة الخلافات العربية ضرورة.. والدول تتقدم بزيادة الإنتاج

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اهتمام الدولة المصرية بالحركة النقابية العربية إيمانا بدورها الفعال، مشددا على تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، مشيرًا إلى أن العامل هو الثروة القومية الحقيقية للبلدان، منوها إلى شعور العامل بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.



جاء ذلك في افتتاح الوزير اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول "مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت"، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للعمال العرب، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، وبعض القيادات العمالية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.



وقال: يهمني أن أؤكد أمام هذا الجمع العمالي النقابى العربي أن الدولة المصرية تقوم بعملية إصلاح اقتصادي أشادت بأدائه التقارير والتقييمات الدولية من تنفيذ إصلاحات مهمة منها سياسة صرف مرنة، تعزز من قدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مما يسهم بشكل كبير فى خفض فاتورة واردات مصر من المواد البترولية، وانتعاش السياحة التى تتعدد مصادرها، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها تعزز احتياطي العملات الأجنبية، وتجنب السوق أى هزات، وتؤمن الواردات من السلع الضرورية.



وتابع: أضف إلى ما تقدم من حزمة إصلاحات تشريعية صدرت أخيرا منها قوانين الترخيص الصناعية والاستثمار الجديد والغاز الطبيعي، والإفلاس، وهو ما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، واستمرار دفع النشاط الاقتصادي.



وأكد سعفان، أن العمال هم قوام الأمة العربية ونسيج وحدتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين الذي لا تهزه العواصف، منوها إلي أن جميع النقابات تعتبر جنودًا مجندًة في خدمة العمال، وما يتعلق بجميع قضاياهم.



وكشف عن أن ما يسمى بالربيع العربى أحدث إنهاكًا شديدًا في جسد الأمة العربية، إلا أن العمال العرب تصدوا له بكل قوة وجراءة قل أن تجد لها نظيرًا، فقدموا أرواحهم فداء وحماية لأوطانهم ودفاعًا من مقدراتهم، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع عمال الوطن العربي الكبير.



وشدد على ضرورة إزالة جميع الخلافات العربية، قائلا: نريد تكاتفًا فاعلًا منتجًا، كي تتكون رؤية جديدة وفكرًا متطورًا ينبثق منه اتحاد في الرؤى والمفاهيم والأهداف حمايًة للعمال ودفاعًا عنهم.



وقال إن الدول لا تتقدم إلا بزيادة الإنتاج وتنوعه، والذي لن يتأتى سوى بالعمال وجهودهم المخلصة في بناء أوطانهم وتشييد صروحها الاقتصادية، والبعد عن الأنا والمصالح الزائلة، للارتقاء بالدول العربية في جميع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، والذي سيتم بمزيد من الاتساق والاتفاق والوفاق في الرؤى وتوحيد المفاهيم والأفكار.



وأكد أن العامل العربي يعتبر أكثر عمال العالم إخلاصًا في عمله، كون الإنتاج والعمل الدائم على رفعه وزيادته يعتبر شغله الشاغل، وهو ما تحتاجه الأمة العربية في وقتها الراهن بما يعود بالنفع في الأخير على الاقتصاد القومي لجميع البلدان العربية ويصب في مصلحتها الاقتصادية، بيد عمالها باتحاد كلمتهم ورفع إنتاجيتهم.