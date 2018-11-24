من هو الأنبا اندراوس أسقف أبو تيج؟

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح غدًا الأحد، قداس سيامات الأساقفة الجدد وحركات الترقيات الجديدة للأساقفة وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذي يتضمن ترقية بعض الأساقفة من بينهم الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا بمحافظة أسيوط إلى رتبة مطران.



ونشأ الأنبا انداروس في مدينة القاهرة حيث ولد في 23 مايو 1946، وهو حاصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1968، وكان يعمل محاسبًا ببنك الإسكندرية بدمنهور وأبو حمص قبل الرهبنة، وخدم بدمنهور واهتم بخدمة العمال بها.



وبدأ طريق الرهبنة في 24 مارس من عام 1977 مبدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون حيث سيم راهبًا باسم القمص أنجيلوس الأنبا بيشوي وكان يبلغ من العمر بذلك الوقت 34 عامًا.



وسيم الأنبا أنداروس أسقفًا لإيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط في يوم 25 من مايو بعام 1980م وسيتم ترقيته صباح غد الأحد لرتبة مطران على يد قداسة البابا تواضروس الثاني.



