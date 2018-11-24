القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:04 م

عاجل رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD بدون قطيع

عاجل رابط يلا شوت
dostor.org/2408669

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على إيبار في المونيسيبال يوم السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 16 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار مواجهات الجولة 13 من الدوري الإسباني 2018-2019.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

بدأ الملكي يتعافى من كبوته منذ قدوم المدرب سانتياجو سولاري، وبدأ في التقدم في جدول ترتيب الليجا حيث فاز بمباراتين متتاليتين على بلد الوليد وسيلتا فيجو تحت إمرة الأرجنتيني، ليُصبح الميرينجي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويُصبح الفارق بينه وبين الغريم التقليدي المتصدر برشلونة هو 4 نقاطٍ فقط.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

على الجانب الآخر، يحتل إيبار المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيتيس الثاني عشر، ومثلها عن الثيلتيكوس وفالنسيا صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، ومن المنتظر أن يكون اللقاء قوياً بين الفريقين كما اعتاد مشجعي الفريقين في بعض مباريات المواسم الأخيرة.

سيفتقد ريال مدريد أسماء عديدة في هذا اللقاء، وأبرزهم قائد الفريق سيرخيو راموس، ماريانو دياز، داني كاربخال بداعي الإصابة، بالإضافة إلى خيسوس فاييخو، ناتشو، كاسميرو، سيرجيو ريجيلون، لكن الخبر الجيد هوعودة مارسيلو ورافائيل فاران بعد الإصابة، ولن يفتقد الملكي لأي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

سيجد سانتياجو سولاري مشكلة في ظل الغيابات العديدة الذي يعاني منها الميرنجي في خط الدفاع ووسط الملعب، ومن المتوقع أن يعود فاران للتشكيل بعد تعافيه، وفي حالة عدم لحاق راموس بالمباراة سيكون سانشيز بديلًا له، أما عن خط الوسط فسيدفع الأرجنتيني بسيبايوس بدلًا من كاسميرو المصاب.

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

التشكيل | 4-3-3

 

تيبو كورتوا          

مارسيلو - خافيير سانشيز - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - داني سيبايوس - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

رابط "يلا شوت" .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر LIVE | شاهد مباراة Real Madrid اليوم | La Liga HD

برجاء اذا توقف البث المباشر لمباراة النصر والشباب قم بإعادة تحميل الصفحة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ 3 أيام

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ اسبوع

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

الآن

أهم المعلومات حول معرض "عقارات مصر" الذى انطلق بلندن اليوم

طقس سيء يضرب البلاد حتى الغد.. واستمرار سقوط الأمطار

وصول المتهمين بقتل رئيس دير "أبو مقار" إلى محكمة إيتاي

الصحة تُطلق حملات للحد من الزيادة السكانية فى 9 محافظات 16 ديسمبر

ads
الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

ألبومات الصور

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

ads
كشكول

بالصور.. «أسيوط»: نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم سرطانى بالكلى

«التكنولوجيا الجديدة فى الهندسة الإنشائية» مؤتمر بـ«طنطا».. مارس المقبل

«التعليم الفني» تعقد امتحان «العربى والإنجليزى» لطلاب الأول الثانوى.. اليوم

«هندسة القاهرة» تقيم الملتقي الـ23 للتوظيف والتدريب.. 6 ديسمبر

«تعليم البرلمان»: خلق بيئة عمل مناسبة تسمح للمعلم بالتميز والإجتهاد

الأمصار

وزير الإعلام اليمني يشدد على عودة ميناء الحديدة للسلطة الشرعية

مشاركة فعالة من المرأة البحرينية تعزز الانتخابات البلدية

تونس.. مجلس الوزراء يصادق على المساواة في الميراث

"مارفيل" تطرح ثلاثة أفلام في 2019

تعرف على حلم محمد بن راشد الجديد

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎