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الثقافة
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:02 م

"افتحوا الأبواب" لـ خالد أبو الدهب..أول ديسمبر

افتحوا الأبواب لـ
نضال ممدوح
dostor.org/2408663

يحتضن جاليري المشربية بالمهندسين٬ إفتتاح معرض "إفتحوا الأبواب" للمصور العالمي٬ خالد أبوالدهب
،في السابعه من مساء يوم السبت 1 ديسمبر٬ ويستمر حتي 15 من نفس الشهر.

وبحسب الناقد الفني ياسر جاد، فإن تجربة "أبو الدهب" ليست مجرد تجربة إبداعية متألقة لفنان يتخذ من التصوير الضوئى الفوتوغرافى وسيطا تصاغ من خلاله مفاهيمه ووجهات النظر فى المعالجات الفنية لمنجز اللوحة الفوتوغرافية الفنية، كما أنها ليست مجرد تجربة حملها صاحبها على كاهله عابرا بها حدود أرض النشأة والموطن والإقليم إلى معتركات المنافسة الصارمة المعايير، وليست مجرد تجربة يحرص صاحبها على الأخذ بتقنيات العصر وتكنولوجياته طامحا فى التجويد لمنجزه الذى تلعب فيه التقنية دورا كبيرا عند أقرانه من ممارسى هذا الفن، لكنها حالة من حالات الإبداع الظاهرة فى صيغة صورة مسطحة تخفى وراءها توليفة من السمات المزدوجة الماهية.

بعضها سمات شخصية غريزية أودعتها الطبيعة والصفات الجينية فيه، والبعض الأخر سمات حياتية مكتسبة وتراكمية أوجدتها سمة العصر والتراكمية الناجمة عن التجربة الحياتية والمجتمعية والفنية بكل ما فيها من تشعبات ومؤثرات.

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