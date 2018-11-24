وزير الخارجية القبرصى يزور الكويت غدًا لبحث العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، أن وزير الخارجية نيكوس خريستادوليديس، سيقوم بزيارة رسمية إلى الكويت، حيث سيلتقى، غدًا الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ونقلت وكالة أنباء قبرص عن وزارة الخارجية القبرصية إعلانها - فى بيان اليوم السبت - أن خريستادوليديس سيلتقي أيضا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية.