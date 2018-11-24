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سياسي
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:56 م

هشام والى يطالب بحل مشكلة أصحاب "الحوالات الصفراء"

هشام والى، عضو مجلس
هشام والى، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2408651

تقدم هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن توقف صرف "الحوالات الصفراء" والتى هي مستحقات لعمال مصريين لدى الحكومة العراقية، منذ أكثر من 19 سنة، وتوقف صرفها.

وأردف والى أن المصريين أصحاب الحوالات أو الاستمارات الصفراء كانوا يصرفون مستحقاتهم من بنك "الرافدين العراقى" بالقاهرة، ثم توقفت مستحقاتهم بعد التطورات فى بغداد، وتم بالاتفاق مع الجانب العراقى بتقدير قيمتها ومستحقيها وصرف معظمها بالفعل وسيتم صرف الباقى فى ضوء ذلك.

لكن لأسباب غير معلومة، توقف صرف باقى المستحقات لذوى الحوالات الصفراء منذ 2013.

وأردف والى "كثرت الشكاوى والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية لأصحاب الحقوق أمام السفارة العراقية والوزارات المعنية، وتشكلت اللجان وانعقدت وليتها لم تتشكل ولم تنعقد، والعجيب طوال هذه السنوات أن تبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين لم ينقطع، وفي كل لقاء لا يفوتهم التأكيد على "أواصر المحبة" و"الخندق الواحد" و"آفاق التعاون" و"المصير المشترك" !!، لكن لم تحل المشكلة الى الآن!!

وأكمل عضو البرلمان أن معظم أصحاب الحوالات الصفراء من البسطاء وأصحاب المهن البسيطة، والذين يكسبون قوتهم من مهنتهم، ويعيشون اليوم بيومه لكسب لقمة العيش، وتوسلات هؤلاء إلى المسئولين بلغت عنان السماء، لعل يستمع أحد لشكواهم.

وطالب والي المسئولين بالتدخل لحل مشكلة توقف صرف الحوالات الصفراء لمن كانوا فى العراق فى الثمانينيات.

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