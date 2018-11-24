مشاهدة ليفربول وواتفورد يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم كورة جول مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:55 م

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ليفربول وواتفود
ليفربول وواتفود
الدستور
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واتفورد ضد ليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/19
المكان: طريق فيكاريدج
التاريخ: السبت ، 24 نوفمبر
انطلاق: الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية

موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي نادي يورجن سيتي مع يورجن كلوب من صفوف فريقه أمام واتفورد بعد ظهر السبت.

استمتع رجال Klopp ببداية لم يهزموا في موسم 2018-19 ، وتنازلوا عن خمسة أهداف فقط في 12 مباراة ليفوز بنقطتين متخلفين عن مانشستر سيتي.

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كان من المفترض أن تنتهي بداية حياة خافي جراسيا الرائعة في واتفورد في مرحلة ما ، لكن هورنتس لا يزال يحتل المركز السابع قبل مانشستر يونايتد بفارق الأهداف - وسوف يقدم اختبارًا صارمًا لليفربول.

التلفزيون ، عبر الإنترنت وتغطية البث المباشر
لن يتم بث المباريات على الهواء مباشرة في المملكة المتحدة.

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يمكنك متابعة كل الحركة مع مدونة LIVE الخاصة بـ الدستور الرياضي منبوابة الكابتن.

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تباع تذاكر ليفربول حاليا.

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توقع نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد
نصائح الرهان عبر | مستخدمي المملكة المتحدة فقط قابل للتغير
ليفربول للفوز 2-1: 13/2
واتفورد للفوز 1-0: 16/1
أكثر من 2.5 هدف: 13/20
صلاح ليسجل 2 أو أكثر: 4/1
Pereyra ليسجل آخر: 13/1
للعثور على احتمالات المباراة الأخيرة ووضع رهان.

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وقد التقى الفريقان 10 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول يهيمن مع سبعة انتصارات ، في حين فاز واتفورد على الحمر مرتين.

تم تسجيل أحد عشر هدفاً في مباراتي الموسم الماضي ، حيث فاز الفريقان 3-3 على فيكاريدج رود قبل أن يفوز ليفربول 5-0 في أنفيلد.

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