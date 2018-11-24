القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
عالم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:55 م

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق المحتجين على ارتفاع الأسعار

الشرطة الفرنسية تطلق
أ ش أ
dostor.org/2408646

استخدمت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في وسط العاصمة "باريس"؛ لتفريق المتظاهرين المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.

ذكرت النبأ شبكة "BBC" البريطانية، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت، الأسبوع الماضي، مقتل متظاهرة، واعتقال أخرى بجنوب فرنسا، خلال اندلاع نحو ألف تظاهرة متفرقة في جميع أنحاء البلاد، شارك فيها نحو 50 ألف مواطن؛ احتجاجا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيادة الضريبة على أسعار الوقود.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ حوالي 18 ساعة

مستقبل نتنياهو

منذ يوم

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ يومين

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 5 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 6 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

الآن

أهم المعلومات حول معرض "عقارات مصر" الذى انطلق بلندن اليوم

طقس سيء يضرب البلاد حتى الغد.. واستمرار سقوط الأمطار

وصول المتهمين بقتل رئيس دير "أبو مقار" إلى محكمة إيتاي

الصحة تُطلق حملات للحد من الزيادة السكانية فى 9 محافظات 16 ديسمبر

ads
الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

ألبومات الصور

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

ads
كشكول

بالصور.. «أسيوط»: نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم سرطانى بالكلى

«التكنولوجيا الجديدة فى الهندسة الإنشائية» مؤتمر بـ«طنطا».. مارس المقبل

«التعليم الفني» تعقد امتحان «العربى والإنجليزى» لطلاب الأول الثانوى.. اليوم

«هندسة القاهرة» تقيم الملتقي الـ23 للتوظيف والتدريب.. 6 ديسمبر

«تعليم البرلمان»: خلق بيئة عمل مناسبة تسمح للمعلم بالتميز والإجتهاد

الأمصار

وزير الإعلام اليمني يشدد على عودة ميناء الحديدة للسلطة الشرعية

مشاركة فعالة من المرأة البحرينية تعزز الانتخابات البلدية

تونس.. مجلس الوزراء يصادق على المساواة في الميراث

"مارفيل" تطرح ثلاثة أفلام في 2019

تعرف على حلم محمد بن راشد الجديد

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎