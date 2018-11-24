الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق المحتجين على ارتفاع الأسعار

استخدمت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في وسط العاصمة "باريس"؛ لتفريق المتظاهرين المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.



ذكرت النبأ شبكة "BBC" البريطانية، دون مزيد من التفاصيل.



يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت، الأسبوع الماضي، مقتل متظاهرة، واعتقال أخرى بجنوب فرنسا، خلال اندلاع نحو ألف تظاهرة متفرقة في جميع أنحاء البلاد، شارك فيها نحو 50 ألف مواطن؛ احتجاجا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيادة الضريبة على أسعار الوقود.