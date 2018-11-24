تجديد حبس 32 متهمًا فى "خلية شقة الهرم"

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس 32 متهمًا في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.