التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.. ثمار زيارة "شكري" لبلغاريا

زيارة "حافلة".. هكذا يمكن وصف الزيارة التي أجراها سامح شكري وزير الخارجية لمدة يومين إلى العاصمة البلغارية "صوفيا"، حيث شهدت العديد من اللقاءات رفيعة المستوى، فضلًا عن توقيع اتفاقيات مشتركة في إطار دعم مساعي البلدين لتعزيز علاقتهما في كافة المجالات.



واستهل شكري زيارته بلقاء مع رئيس جمهورية بلغاريا "Rumen Radev"، والذي أكدا خلاله على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي، خاصة على ضوء تجاوز التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار يورو، حيث اتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بما يحقق نتائج ملموسة لمصر وبلغاريا، كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في مجال الطاقة، حيث تتجه مصر نحو أن تكون مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط.





الإرهاب والهجرة غير الشرعية



وتناول اللقاء أيضًا التحديات المشتركة التي تواجه البلدين وسبل التصدي لها، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، حيث استعرض شكري جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والدور الذى يقوم به الأزهر الشريف كمنارة للإسلام الوسطي، فضلًا عن النموذج الذى تقدمه مصر لإعلاء ثقافة وقيم التسامح بين الأديان، كما استعرض شكري النجاحات التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مؤكدًا علي أن التركيز على الحلول الأمنية لهذه القضية، دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة ولن يُفضى سوى إلى نتائج قصيرة الأجل.





مجلس أعمال مشترك



وفي إطار زيارته، التقى شكري برئيس وزراء بلغاريا والذي قام بزيارة للقاهرة في أكتوبر الماضي، والتي تم الاتفاق، خلالها، علي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية الوزراء المختصين.



وتناول شكري ورئيس وزراء بلغاريا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، على ضوء التنامي الملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا وتجاوز التبادل التجاري حاجز المليار يورو، فضلًا عن المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر والتي توفر فرص استثمارية جذابة للشركات البلغارية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل مجلس الأعمال المشترك، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء بلغاريا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي. كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والاستكشافات الأثرية.





السياحة والطاقة



وخلال اللقاء، أعرب شكري عن تطلع مصر إلى زيادة الحركة السياحية بين مصر وبلغاريا، بما يعود بفائدة على الجانبين، كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون والتنسيق بين مصر وبلغاريا في ملف الطاقة، خاصةً على ضوء مسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، في ذات الوقت الذي تسعى فيه بلغاريا لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا.





إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين



وأكد شكري أن المباحثات الموسعة مع وزيرة الخارجية البلغارية، أظهرت الرغبة المشتركةِ والصادقة لدى الجانبين في تعزيزِ مختلفِ أوجهِ التعاون، مشددًا على أن التوقيعُ على اتفاقِ إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قد جاء لإرساء دعائم جديدة للعلاقات الثنائية، بما يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا في مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وخلال جلسة المباحثات، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث كان هناك تقارب واضح إزاء سبل التعامل مع الأوضاع الراهنة، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل التوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية، ويعالج جذور ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.