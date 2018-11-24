القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
مصر
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:53 م

التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.. ثمار زيارة "شكري" لبلغاريا

التعاون الاقتصادي
ألفت الكحلي
dostor.org/2408641

زيارة "حافلة".. هكذا يمكن وصف الزيارة التي أجراها سامح شكري وزير الخارجية لمدة يومين إلى العاصمة البلغارية "صوفيا"، حيث شهدت العديد من اللقاءات رفيعة المستوى، فضلًا عن توقيع اتفاقيات مشتركة في إطار دعم مساعي البلدين لتعزيز علاقتهما في كافة المجالات.

واستهل شكري زيارته بلقاء مع رئيس جمهورية بلغاريا "Rumen Radev"، والذي أكدا خلاله على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي، خاصة على ضوء تجاوز التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار يورو، حيث اتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بما يحقق نتائج ملموسة لمصر وبلغاريا، كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في مجال الطاقة، حيث تتجه مصر نحو أن تكون مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط.


الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وتناول اللقاء أيضًا التحديات المشتركة التي تواجه البلدين وسبل التصدي لها، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، حيث استعرض شكري جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والدور الذى يقوم به الأزهر الشريف كمنارة للإسلام الوسطي، فضلًا عن النموذج الذى تقدمه مصر لإعلاء ثقافة وقيم التسامح بين الأديان، كما استعرض شكري النجاحات التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مؤكدًا علي أن التركيز على الحلول الأمنية لهذه القضية، دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة ولن يُفضى سوى إلى نتائج قصيرة الأجل.


مجلس أعمال مشترك

وفي إطار زيارته، التقى شكري برئيس وزراء بلغاريا والذي قام بزيارة للقاهرة في أكتوبر الماضي، والتي تم الاتفاق، خلالها، علي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية الوزراء المختصين.

وتناول شكري ورئيس وزراء بلغاريا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، على ضوء التنامي الملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا وتجاوز التبادل التجاري حاجز المليار يورو، فضلًا عن المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر والتي توفر فرص استثمارية جذابة للشركات البلغارية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل مجلس الأعمال المشترك، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء بلغاريا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي. كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والاستكشافات الأثرية.


السياحة والطاقة

وخلال اللقاء، أعرب شكري عن تطلع مصر إلى زيادة الحركة السياحية بين مصر وبلغاريا، بما يعود بفائدة على الجانبين، كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون والتنسيق بين مصر وبلغاريا في ملف الطاقة، خاصةً على ضوء مسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، في ذات الوقت الذي تسعى فيه بلغاريا لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا.


إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين

وأكد شكري أن المباحثات الموسعة مع وزيرة الخارجية البلغارية، أظهرت الرغبة المشتركةِ والصادقة لدى الجانبين في تعزيزِ مختلفِ أوجهِ التعاون، مشددًا على أن التوقيعُ على اتفاقِ إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قد جاء لإرساء دعائم جديدة للعلاقات الثنائية، بما يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا في مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال جلسة المباحثات، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث كان هناك تقارب واضح إزاء سبل التعامل مع الأوضاع الراهنة، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل التوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية، ويعالج جذور ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

أهم المعلومات حول معرض "عقارات مصر" الذى انطلق بلندن اليوم

طقس سيء يضرب البلاد حتى الغد.. واستمرار سقوط الأمطار

وصول المتهمين بقتل رئيس دير "أبو مقار" إلى محكمة إيتاي

الصحة تُطلق حملات للحد من الزيادة السكانية فى 9 محافظات 16 ديسمبر

ads
الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

ألبومات الصور

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

التحقيق مع طالب قتل معلمته بسبب لعبة في الإسكندرية

ads
كشكول

بالصور.. «أسيوط»: نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم سرطانى بالكلى

«التكنولوجيا الجديدة فى الهندسة الإنشائية» مؤتمر بـ«طنطا».. مارس المقبل

«التعليم الفني» تعقد امتحان «العربى والإنجليزى» لطلاب الأول الثانوى.. اليوم

«هندسة القاهرة» تقيم الملتقي الـ23 للتوظيف والتدريب.. 6 ديسمبر

«تعليم البرلمان»: خلق بيئة عمل مناسبة تسمح للمعلم بالتميز والإجتهاد

الأمصار

وزير الإعلام اليمني يشدد على عودة ميناء الحديدة للسلطة الشرعية

مشاركة فعالة من المرأة البحرينية تعزز الانتخابات البلدية

تونس.. مجلس الوزراء يصادق على المساواة في الميراث

"مارفيل" تطرح ثلاثة أفلام في 2019

تعرف على حلم محمد بن راشد الجديد

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎