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اقتصاد
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:52 م

"المالية" تكشف عن خطتها لخفض الدين خلال 4 سنوات

المالية
المالية
راندا التوني
dostor.org/2408640

كشف منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 20192020، عن أن الحكومة تستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018، وإلى نحو 79.4% من الناتج بحلول يونيو 2022.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل، كما سيسهم انخفاض الدين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطولية وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي لخفض كبير في الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية بما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل وأيضا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وسيتطلب خفض رصيد الدين إلى 79.4% من الناتج بحلول عام 20212022، استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في تحسن النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق تحسن كبير في الميزان الأولي للموازنة ليحقق فائضا قدره 2% من الناتج في المتوسط بدءًا من عام 20182019 وكذلك في المدى المتوسط.

وسيسمح خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي بتحسين مؤشرات الدين العام ليصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي 20182019، وإلى 79.4% من الناتج المحلي في يونيو 2022.

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