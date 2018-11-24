على الحجار فى ساقية الصاوى الأربعاء

يختتم المطرب الكبير على الحجار شهر نوفمبر بحفله الشهرى بساقية الصاوي، آخر أربعاء، الموافق 28 من نوفمبر الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم "الحجار" عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته لجمهوره.



يشار إلى أن على الحجار أثبت نجاحه في الثمانينيات عندما أطلق ألبوم "فى قلب الليل"، قاصدًا به أن يكون نقطة تحول في مسار الأغنية المصرية على مستوى التنفيذ الموسيقى الحديث المستفيد من التقنيات الجديدة، وعلى مستوى الصياغة الموسيقية بألحان كل من مودى الإمام، وأحمد الحجار، لهدف مهم هو تحرير القوالب الشعرية للغناء المصرى باللهجة العامية.







