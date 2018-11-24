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السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:44 ص

تابع لايف HD| رابط كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool | الدوري الانجليزي

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تابع لايف HD| رابط كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool | الدوري الانجليزي

بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وواتفورد، في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقود المصري محمد صلاح جناح الريدز، تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد، ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على طريقة 4-3-3 تلقى نادي ليفربول، أنباءً سارة بعودة القائد جوردان هندرسون من الإصابة التي ألمت به خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليكون بذلك جاهزاً للمشاركة ضد واتفورد، غداً السبت، ضمن فعاليات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تابع لايف HD| رابط كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool | الدوري الانجليزي

لكن في المقابل، لن يتواجد آدم لالانا في رحلة الفريق الأحمر إلى “ملعب فيكراج رود” في الوقت الذي يحاول فيه الريدز مواصلة مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وسيتواجد هندرسون بشكل طبيعي مع الفريق عقب عودته من معسكر المنتخب الإنجليزي متأثراً بإصابته، وقد قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “جوردان جاهز لخوض المباراة”.

أما عن لالانا، فقد قال كلوب: “آدم يشعر بعدة آلام ستجعله يغيب عن المباراة لكن بقية الفريق عاد بلا إصابات من فترة التوقف الدولي وهو أمر رائع، لذلك علينا اتخاذ بعض القرارات”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة متخلفاً بذلك عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطتين، وسيحاول الريدز الفوز على واتفورد لتشديد الخناق على السكاي بلوز.

تابع لايف HD| رابط كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool | الدوري الانجليزي

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