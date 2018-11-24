ليفربول ضد واتفورد: بث مباشر ومشاهدة عبر الإنترنت يوتيوب HD

يلعب ليفربول مباراة متواضعة مع واتفورد على الطريق يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز للدور الثالث عشر من الدوري المحلي ويحتل ريدز المركز الثاني في الدوري وفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر ، بينما يحتل واتفورد المركز السابع ويتطلع إلى الوصول إلى المراكز الستة الأولى.





في ما يلي كيفية مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:





الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد واتفورد

التاريخ: السبت 24 نوفمبر

الوقت: 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية و5:00 مساءاً بتوقيت مصر و5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين و5:00 مساءاً بتوقيت الأردن و5:00 مساءاً بتوقيت سوريا و5:00 مساءاً بتوقيت لبنان و6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الموقع: ملعب طريق فيكاريدج

قناة تلفزيونية: بي ان سبورت 3

الجري: إن بي سي سبورتس جولد

احتمالات: ليفربول -188 / واتفورد +565 / ارسم +345

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الوقائع المنظورة

ليفربول: فاز فريق ريدز فقط بأحد مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات ، لكن في الدوري لا يزال الفريق غير مهزوم برصيد 9-3-0. سيحاول ليفربول الحصول على ثلاث نقاط هنا مع مباراتين ضخمتين. يواجه فريق ريدز باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 28 نوفمبر قبل أن يستضيف منافسه إيفرتون في 2 ديسمبر في دربي ميرسي سايد.





واتفورد: بعد بداية الموسم الحار ، ابتعد واتفورد قليلاً في وقت متأخر ، وخسر أمام نيوكاسل ورسم ساوثامبتون. وسيتطلع الفريق إلى سحب بضع نقاط من المباريات القليلة المقبلة ، لكن جدولاً صعباً في الأفق مع مباريات ضد مدينة ليستر سيتي ، ومانشستر سيتي وإيفرتون بعد هذه المباراة.





ليفربول مقابل واتفورد التنبؤ

ليفربول لديه واحدة من أفضل الهجمات حول وفاز واتفورد في الثلث الأخير في المباراتين الأخيرتين ، وسجل مرة واحدة في 180 دقيقة الماضية. يهيمن على الحمر من البداية إلى النهاية.