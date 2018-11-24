القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:44 ص

ليفربول ضد واتفورد: بث مباشر ومشاهدة عبر الإنترنت يوتيوب HD

ليفربول وواتفورد
ليفربول وواتفورد
الدستور
dostor.org/2408493

يلعب ليفربول مباراة متواضعة مع واتفورد على الطريق يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز للدور الثالث عشر من الدوري المحلي ويحتل ريدز المركز الثاني في الدوري وفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر ، بينما يحتل واتفورد المركز السابع ويتطلع إلى الوصول إلى المراكز الستة الأولى.

في ما يلي كيفية مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:

الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد واتفورد
التاريخ: السبت 24 نوفمبر
الوقت: 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية و5:00 مساءاً بتوقيت مصر و5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين و5:00 مساءاً بتوقيت الأردن و5:00 مساءاً بتوقيت سوريا و5:00 مساءاً بتوقيت لبنان و6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
الموقع: ملعب طريق فيكاريدج
قناة تلفزيونية: بي ان سبورت 3
الجري: إن بي سي سبورتس جولد
احتمالات: ليفربول -188 / واتفورد +565 / ارسم +345
حقق نموذج خبير كرة القدم الأوروبي ديفيد سومبتر فوزًا مذهلاً بقيمة 2،000 في المائة على مدار المواسم الثلاثة الماضية. الآن ، كشف عن اختياراته في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع. تحقق منها فقط على SportsLine.

الوقائع المنظورة
ليفربول: فاز فريق ريدز فقط بأحد مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات ، لكن في الدوري لا يزال الفريق غير مهزوم برصيد 9-3-0. سيحاول ليفربول الحصول على ثلاث نقاط هنا مع مباراتين ضخمتين. يواجه فريق ريدز باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 28 نوفمبر قبل أن يستضيف منافسه إيفرتون في 2 ديسمبر في دربي ميرسي سايد.

واتفورد: بعد بداية الموسم الحار ، ابتعد واتفورد قليلاً في وقت متأخر ، وخسر أمام نيوكاسل ورسم ساوثامبتون. وسيتطلع الفريق إلى سحب بضع نقاط من المباريات القليلة المقبلة ، لكن جدولاً صعباً في الأفق مع مباريات ضد مدينة ليستر سيتي ، ومانشستر سيتي وإيفرتون بعد هذه المباراة.

ليفربول مقابل واتفورد التنبؤ
ليفربول لديه واحدة من أفضل الهجمات حول وفاز واتفورد في الثلث الأخير في المباراتين الأخيرتين ، وسجل مرة واحدة في 180 دقيقة الماضية. يهيمن على الحمر من البداية إلى النهاية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ يومين

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ اسبوع

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

الآن

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

مجلس الأمن يستثني سول من عقوبات مفروضة على بيونج يانج

أمريكا: احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل شبه تام

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

يورجن كلوب يهاجم "أجيرى" بسبب محمد صلاح

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

ألبومات الصور

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

يورجن كلوب يهاجم "أجيرى" بسبب محمد صلاح

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

ads
كشكول

«وزير التعليم»: سنحاسب مزوري أختام جدول الثانوية العامة

«التعليم العالى» تستعرض تقريراً حول الملتقى العلمى المشترك بين «بلهارس» و«القصر العيني»

«دسوق التعليمية» تستعد لمواجهة مخاطر سقوط الأمطار

«شوقي» لـ«الإعلام»: ابتعدوا عن شخص الوزير

جامعة أسلسكا تحتفل بتخريج برنامج “MBA” لفرعي الإسكندرية وأسيوط

الأمصار

الرئيس الإيراني يدعو مسلمي العالم للوقوف أمام أمريكا

قناة توضح موقف قطر من استضافة مشجعي إسرائيل في مونديال 2022

البحرين.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات التشريعية

"جبهة النصره" تجرد المسيحيين بإدلب من بيوتهم

الفنانة نسرين طافش تفكر في إجراء تحليل DNA لمعرفة أصولها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎