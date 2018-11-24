مشاهدة بث مباشر حي مباراة برشلونة (ميسي) واتليتكو مدريد - بي ان سبورت
يشهد اليوم السبت 24-11-2148 صراع كبير في الدوري الأسباني لكرة القدم،حيث يتقدم برشلونة في المركز الأول إلى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث مع تفوق النوادي بنقطة واحدة فقط في الترتيب، و عاد ليونيل ميسي من الإصابة وسيتطلع إلى حمل فريقه إلى فوزه الأول منذ 3 نوفمبر وسوف ينهي الفائز اليوم في المركز الأول ، قبل بداية دوري الأبطال في منتصف الأسبوع.
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في ما يلي كيفية مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:
الدوري الاسباني: برشلونة امام اتلتيكو مدريد
التاريخ: السبت 24 نوفمبر
الوقت: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة
وفى تمام الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى
وفى الساعة 20:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش
الموقع: Estadio Wanda Metropolitano في مدريد
قناة تلفزيونية: beIN Sports
الصعاب: برشلونة +130 / اتليتيكو +220 / ارسم +230
وكان فشل برشلونة في الفوز في مباراتيه الأخيرتين ، والفشل في الفوز هنا سيقابل أطول سلسلة من الموسم بدون انتصار. ولفت برشلونة إلى إنتر ميلان في 6 نوفمبر وخسر أمام ريال بيتيس 4-3 يوم 11 نوفمبر ، قبل نهاية الشوط الأول.
بينما تعافى أتليتي بالفعل منذ خسارته المفاجئة 4-0 في بوروسيا دورتموند في 24 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين ، فاز الفريق بأربعة من خمس مباريات ، مسجلاً ثلاثة أهداف في هذه العملية. لقد كان الدفاع غير متسق أكثر مما كان عليه في الماضي ، ويجب أن يكون في أفضل حالاته لكي يأخذ النقاط هنا ضد ميسي ولويس سواريز.
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برشلونة ضد أتلتيكو التنبؤ
Atleti و Barca في نفس المجال يعني دائما الإثارة. أتليتي في أفضل حال ، ولكن برشلونة لا يزال ملك الدوري الاسباني. هنا ، تحصل كل فريق على هدف ويشارك النقاط.
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