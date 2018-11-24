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الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:40 ص

شاهد مباراة ليفربول | مباراة الدوري الإنجليزي (مباشر) | شاهد Liverpool-vs-Watford اليوم 24-11-2018 بث مباشر | أون لاين

شاهد مباراة ليفربول
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يواجه اليوم السبت فريق واتفورد ضيفه ليفربول في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

 

وتقام المباراة في تمام الخامسة.

 

وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.


ويتكون التشكيل المنتظر من:


حارس المرمى: أليسون بيكر


خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون


خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، شاكيري


خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني


وسيتم نقل المباراة التي تقام على ملعب فيكريدج رود معقل واتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس HD3، وسيتولى التعليق عليها، المعلق المصري علي محمد علي.


ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ويملك واتفورد 20 نقطة في المركز السابع، ويقود المباراة تحكيميا جوناثان موس.


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