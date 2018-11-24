أسهل طريقة لمشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بجودة عالية
يشهد اليوم
السبت 24-11-2148 صراع كبير في الدوري الأسباني لكرة القدم،حيث يتقدم برشلونة في المركز
الأول إلى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث مع تفوق النوادي بنقطة واحدة فقط في الترتيب،
و عاد ليونيل ميسي من الإصابة وسيتطلع إلى حمل فريقه إلى فوزه الأول منذ 3 نوفمبر وسوف
ينهي الفائز اليوم في المركز الأول ، قبل بداية دوري الأبطال في منتصف الأسبوع.
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في ما يلي كيفية
مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:
الدوري الاسباني:
برشلونة امام اتلتيكو مدريد
التاريخ: السبت
24 نوفمبر
الوقت: الساعة
21:45 بتوقيت القاهرة
وفى تمام الساعة
22:45 بتوقيت السعودية الدولى
وفى الساعة 20:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش
الموقع: Estadio Wanda Metropolitano
في مدريد
قناة تلفزيونية:
beIN Sports
الصعاب: برشلونة
+130 / اتليتيكو +220 / ارسم +230
وكان فشل برشلونة
في الفوز في مباراتيه الأخيرتين ، والفشل في الفوز هنا سيقابل أطول سلسلة من الموسم
بدون انتصار. ولفت برشلونة إلى إنتر ميلان في 6 نوفمبر وخسر أمام ريال بيتيس 4-3 يوم
11 نوفمبر ، قبل نهاية الشوط الأول.
بينما تعافى أتليتي
بالفعل منذ خسارته المفاجئة 4-0 في بوروسيا دورتموند في 24 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين
، فاز الفريق بأربعة من خمس مباريات ، مسجلاً ثلاثة أهداف في هذه العملية. لقد كان
الدفاع غير متسق أكثر مما كان عليه في الماضي ، ويجب أن يكون في أفضل حالاته لكي يأخذ
النقاط هنا ضد ميسي ولويس سواريز.
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برشلونة ضد أتلتيكو
التنبؤ
Atleti
و Barca
في نفس المجال يعني دائما الإثارة. أتليتي في أفضل حال ، ولكن برشلونة
لا يزال ملك الدوري الاسباني. هنا ، تحصل كل فريق على هدف ويشارك النقاط.
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